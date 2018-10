Sears, de Amerikaanse V&D, aan de rand van de afgrond

De Amerikaanse warenhuisketen Sears lijkt af te stevenen op een bankroet. Het bedrijf heeft bij de rechtbank in New York uitstel van betaling aangevraagd. Gehoopt wordt dat het bedrijf een doorstart kan maken, maar dat is hoogst onzeker.

Het bedrijf moest vandaag een lening van 134 miljoen dollar afbetalen en heeft besloten om gebruik te maken van de zogeheten Chapter 11-regeling. Die voorziet in een soort uitstel van betaling, terwijl Sears de tijd krijgt om wat te doen aan zijn schulden zonder dat het bedrijf helemaal gesloten moet worden.

De regeling is een laatste reddingsboei om een bankroet af te wenden. Een lening van 500 miljoen dollar en de sluiting van nog eens 150 winkels moet een doorstart van een afgeslankte Sears mogelijk maken. Andere iconische Amerikaanse bedrijven die gebruik maakten van de Chapter 11-regeling, zoals Toys R Us, redden het uiteindelijk toch niet en sloten de deuren.

Hard bergafwaarts

Sears werd eind 19e eeuw opgericht en ontwikkelde de formule om alles te verkopen aan iedereen, schrijft The New York Times. Na de Tweede Wereldoorlog groeide het bedrijf uit tot een van de grootste warenhuizen in het land, die profiteerden van de groeiende welvaart van de middenklasse.

Het afgelopen decennium ging het hard bergafwaarts met Sears, mede door de toename van verkoop via internet zoals bijvoorbeeld door Amazon. Tien jaar geleden werkten er nog ruim 300.000 mensen bij Sears, nu zijn dat er nog maar 68.000. In die periode werden zo'n duizend winkels gesloten.