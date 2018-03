Doek valt voor Toys R Us in de VS

Alle speelgoedwinkels van Toys R Us in de Verenigde Staten gaan dicht, melden Amerikaanse media. Daarmee komen 33.000 banen op de tocht te staan.

De speelgoedketen heeft bijna 900 filialen in de VS en zit al tijden in financiële problemen. In de herfst werd uitstel van betaling aangevraagd en werd gekeken of er een doorstart kon worden gemaakt. In januari werd al besloten om een vijfde van de filialen te sluiten, maar het is daarna niet gelukt een investeerder te vinden voor de overige winkels. De topman van het bedrijf zou het personeel vandaag hebben verteld dat alle winkels in de VS dichtgaan.

Europa

Toys R Us heeft ook winkels in Canada, Europa en Azië. Volgens Amerikaanse media gaan ook de filialen in Frankrijk, Spanje, Polen en Australië dicht. Voor een deel van de winkels wordt een koper gezocht.

Toys R Us opende begin jaren 90 ook winkels in Nederland, maar die gingen allemaal dicht of zijn overgenomen door andere ketens.