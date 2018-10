ProRail: bescherm nieuwbouw langs spoor beter tegen trillingen

Nieuwe woningen moeten beter beschermd worden tegen trillingen door het toenemende treinverkeer. Spoorbeheerder ProRrail roept gemeenten en projectontwikkelaars op om meer maatregelen te nemen.

"Daar krijgen we niet de populariteitsprijs voor. Maar als de komende jaren de kopjes staan te trillen op de tafels en er misschien zelfs scheuren ontstaan in muren, zal gezegd worden dat we het hadden moeten voorzien. Daarom geven we alvast een signaal af", zegt topman Eringa in het NOS Radio 1 Journaal.

Eringa verwacht dat het probleem in de toekomst alleen maar hoger op de agenda komt te staan. De drukte op het spoor neemt toe. Tegelijk zijn er tal van bouwprojecten gepland nabij het spoor. Alleen al in Zuid-Holland worden er straks 75.000 woningen langs bestaande spoorlijnen gebouwd.

Eringa zegt in een interview met de Volkskrant dat zijn organisatie sinds 2015 bij tientallen projecten heeft aangedrongen op maatregelen.

"Effect van trillingen wordt onderschat"

ProRail neemt bij nieuwe trajecten zelf ook maatregelen om huizen beter te beschermen. Onder meer door het plaatsen van rubbermatten in de fundering van het spoor.

"Maar we hebben die trillingen niet volledig onder controle. Dat heeft te maken met het contact tussen de wielen het spoor. Het is te neutraliseren met bijvoorbeeld diepe sloten langs het spoor, maar die hebben we op veel plekken niet en het graven van die sloten kost veel geld."

De simpelste oplossing is volgens hem huizen niet te dicht bij het spoor te bouwen. "Dat blijkt in de praktijk alleen lastig voor gemeenten. De ambitie huizen te bouwen wint het van het rekening houden met het feit dat treinen trillingen veroorzaken. En het effect van die trillingen wordt onderschat."

Staatssecretaris Van Veldhoven schreef in april dat ze volgend jaar met wet- en regelgeving komt voor trillingen rond het spoor.