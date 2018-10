Dader terechtgesteld op herdenkingsdag truckaanslag Mogadishu

In Somalië is een man terechtgesteld vanwege de aanslag met een vrachtwagen die vorig jaar in de hoofdstad Mogadishu aan bijna 600 mensen het leven kostte. De executie was op de dag van de herdenking van de aanslag, die exact een jaar geleden werd gepleegd door de terroristische organisatie al-Shabaab.

Bij de aanslag ontplofte een vrachtwagen vol explosieven op een druk kruispunt. Het was de dodelijkste terroristische daad ooit in Afrika. De publieke verontwaardiging was groot. Vermoedelijk is dat de reden dat al-Shabaab nooit publiekelijk de verantwoordelijkheid heeft opgeëist.

De 23-jarige man die nu is geëxecuteerd, werd een paar dagen na de aanslag opgepakt en begin dit jaar veroordeeld tot de doodstraf. Volgens de rechter bestuurde hij een truck die was bedoeld voor een tweede aanslag.

Monument

De straf werd voltrokken door een vuurpeloton. Bij de herdenking, later op de dag, hielden hoogwaardigheidsbekleders en andere belangstellenden een minuut stilte. Ook werd een monument onthuld op het betreffende kruispunt.

Het kruispunt heet voortaan het 14-oktober-plein. De dag wordt een nationale herdenkingsdag voor alle terroristische aanslagen in Somalië.