Vlaams-nationalisten grootste in Antwerpen, maar uitslag valt tegen

De N-VA van Bart De Wever blijft na de gemeenteraadsverkiezingen in België verreweg de grootste partij in Antwerpen. Toch valt de uitslag voor de Vlaams-nationalisten tegen. De partij verliest in heel Vlaanderen ten opzichte van vorige verkiezingen. Het uiterst rechtse Vlaams Belang, de andere Vlaams-nationalistische partij, maakt een comeback en krijgt veel van de stemmen die de N-VA verliest.

Ondanks zijn winst in Antwerpen zal De Wever toch niet helemaal tevreden zijn. Zijn coalitie houdt slechts een nipte meerderheid van één zetel. De andere coalitiepartners weten nog niet of ze met De Wever door willen. Het is desondanks bijna onmogelijk om een coalitie zonder De Wever te vormen.

Grootste Vlaamse partij

De Wever maakte zijn N-VA de afgelopen jaren tot de grootste partij van Vlaanderen. Veel Vlaams Belangstemmers liepen naar hem over, omdat andere partijen niet met het Vlaams Belang willen besturen en wel met de N-VA. Het lijkt erop dat die mensen nu toch terugkomen bij het Vlaams Belang, dat op veel plekken wint.

De N-VA hoopte juist op grote winst vandaag, waardoor ze de positie als grote volkspartij van de christendemocraten konden overnemen. Maar dat is dus niet gelukt.

Net als in Beieren winnen de groene partijen in België stevig. In Antwerpen verdubbelen ze hun zeteltal. De kans dat ze daar gaan besturen is echter klein, omdat ze de partij van De Wever hebben uitgesloten.

Wallonië

In Franstalig België is het beeld nog minder duidelijk. Waar in Vlaanderen bijna overal elektronisch wordt gestemd, moeten in Wallonië alle stemmen nog met de hand worden geteld.

Het lijkt er wel op dat de linkse PS veel verliest. De partij bestuurt Wallonië al decennia, maar gaat de afgelopen jaren gebukt onder corruptieschandalen.

De verwachting is dat de uiterst linkse PVDA-PTB profiteert van de neergang van de PS. De PVDA-PTB is de enige partij die zowel in Vlaanderen als in Wallonië verkiesbaar is. Ook in Vlaanderen staat die partij op winst.