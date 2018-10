Hoe een rekenmodel Philip aan de cholesterolverlagers kreeg

Je kunt 20 jaar probleemloos leven, dat werd Philip Groeneweg verteld na zijn openhartoperatie in 2016. Maar toch kreeg hij 2 jaar later al een flinke tegenvaller te verwerken: weer een probleem met een van zijn bloedvaten.

Zijn arts vond dat zijn LDL-cholesterolgehalte, zijn slechte cholesterol, echt omlaag moest. Hij raadde cholesterolverlagers aan, maar daar had de patiënt zijn bedenkingen bij.

"Het is een injectiepen, dat is niet iets om heel vrolijk van te worden", vertelt Groeneweg, die bijna 70 is. En belangrijker nog: "Verschillende onderzoeken naar dit geneesmiddel gaven niet altijd dezelfde resultaten. Dus ik had iets nodig om over die reserve heen te komen."

Anders eten, meer lopen

In eerste instantie probeerde hij zelf de cholesterol naar beneden te krijgen door zijn leefstijl aan te passen. "Anders eten, meer lopen, meer sporten. Daar ben ik zeker een half jaar heel serieus mee bezig geweest." Maar zijn LDL-niveau ging niet omlaag.

En dus kwam hij terug bij zijn arts. "In gesprekken kwam toen een rekenmodel aan de orde." Dat was rekenmodel U-Prevent, ontwikkeld door het Hart- en Vaatcentrum van het UMC Utrecht. Het model voorspelt op basis van grote hoeveelheden data hoeveel baat specifieke patiënten hebben bij hun medicijnen.

Groeneweg: "Daarmee konden de artsen uitspraken doen over de probleemloze periode die mij te wachten zou staan als ik het middel zou gaan gebruiken."

Die uitspraken trokken hem over streep, vertelt hij: