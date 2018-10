Nieuwe methode om hart- en vaatziekten gerichter te bestrijden

Onderzoek

Het Utrechtse onderzoeksteam heeft acht jaar aan U-Prevent gewerkt. Daarbij is samengewerkt met wetenschappers van internationale topuniversiteiten in de Verenigde Staten, Australië en Europa. U-Prevent is ontwikkeld met behulp van data van 700.000 patiënten uit Europa, Azië, Oceanië en Noord-Amerika.

Die data zijn allemaal afkomstig uit grote cohortonderzoeken. Dat zijn onderzoeken waarbij een groep mensen lange tijd gevolgd wordt. Van de cohorten maakten zowel gezonde mensen als patiënten deel uit en zowel jonge volwassenen als ouderen. Jarenlang werd bijgehouden hoe het hen verging.

Verder werden de resultaten gebruikt van gerandomiseerde onderzoeken met controlegroepen. Dat zijn onderzoeken waarbij een groep deelnemers een medicijn krijgt of een behandeling ondergaat en een controlegroep juist niet. De onderzoekers weten pas na het onderzoek wie behandeld zijn en wie niet. Op die manier proberen ze vast te stellen of en in welke mate behandelingen effect hebben.

Gerandomiseerd onderzoek geldt in de medische wetenschap als de vorm van onderzoek met de hoogste bewijskracht. In U-Prevent worden bevindingen uit beide typen onderzoek met elkaar gecombineerd.

Makkelijk

U-Prevent werkt als een soort rekenmachine. Met behulp van een calculator kunnen artsen uitrekenen welk risico gezonde mensen lopen om hart- en vaatziekten te krijgen. Hetzelfde kunnen ze doen voor mensen uit bepaalde risicogroepen zoals ouderen boven de zeventig jaar en diabetespatiënten, of mensen die al hart- en vaatziekten hebben. Vervolgens kunnen het effect van hun medicijnen berekenen.

Ook huisartsen en in principe ook patiënten zelf kunnen het rekenmodel gebruiken. Daarin moeten een beperkt aantal, makkelijk verkrijgbare gegevens zoals leeftijd, geslacht, bloeddruk, cholesterolgehalte en medicijngebruik ingevoerd worden. Vervolgens rekent de calculator uit hoeveel ziektevrije jaren de patiënt krijgt door het levenslang slikken van een bepaald medicijn of bijvoorbeeld door het stoppen met roken.

Visseren: "We maken nu gewoon niet optimaal gebruik van de informatie die beschikbaar is. Dat doen we wel met U-Prevent. Het mooiste zou zijn om het te koppelen aan het elektronisch patiëntendossier dat we in het ziekenhuis gebruiken, zodat alle informatie automatisch in U-Prevent terecht komt."

Individuele risico's

"We kunnen uitrekenen", zegt Visseren, "wat het nut zou zijn voor iemand van het langdurig slikken van bloeddruk- of cholesterolverlagers, of van medicijnen die het glucosegehalte in het bloed verlagen of bijvoorbeeld van stoppen met roken. Zo krijg je de juiste interventie voor de juiste patiënt. En kunnen we hart- en vaatziekten effectiever voorkómen."

"Het zou, zeker als het om dure geneesmiddelen gaat, ook kunnen leiden tot kostenbesparingen, omdat we die gericht kunnen toepassen bij patiënten die er echt baat bij hebben. Al zou het in principe ook kunnen leiden tot het vaker voorschrijven van die middelen.