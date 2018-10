Steunbetuiging voor burgemeester Haarlem: 'Handen af van Jos Wienen'

Op de Grote Markt in Haarlem zijn honderden mensen bijeengekomen voor een steunbetuiging aan burgemeester Jos Wienen, over wie deze week bekend werd dat hij ondergedoken is na bedreigingen.

Onder anderen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Kamerleden Leijten (SP) en Van Haga (VVD) hielden toespraken. "Handen af van Jos Wienen", zei Ollongren. "De bedreigingen aan het adres van Wienen waren zo erg, dat hij heeft moeten onderduiken. Dat is in een democratische rechtsstaat onaanvaardbaar."

Ook Wienen zelf nam het woord. "Lieve Haarlemmers, bedankt voor dit geweldige hart onder de riem. Het is hartverwarmend om te merken dat er zoveel mensen zijn die steunen en bemoedigen."