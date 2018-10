Afgang dreigt voor CSU in 'Freistaat Bayern'

Zelden zal in Duitsland met zoveel spanning zijn uitgekeken naar de uitslag van een deelstaatverkiezing als dit keer met de stembusgang in Beieren. Voor de CSU, de zusterpartij van kanselier Merkels CDU, dreigt namelijk een enorm stemmenverlies. Analisten speculeren al maanden over de mogelijk verstrekkende gevolgen voor de regeringscoalitie in Berlijn.

Beieren: het leven is er goed. Er is nauwelijks werkloosheid, de criminaliteit staat op het laagste niveau in dertig jaar en het onderwijs in Beieren scoort de beste rapportcijfers in Duitsland. Bovendien is de koopkracht er de hoogste in het land.

Kortom, het inwoneraantal is niet voor niets sinds 1970 met een kwart gestegen tot 13 miljoen inwoners. Onder leiding van de legendarische Franz-Joseph Strauss (1915- 1988) ontwikkelde Beieren zich van een louter agrarisch gebied tot een moderne industriestaat, maar wel eentje met oog voor traditie: Laptop und Lederhose.

Vluchtelingencrisis

Het is daarom uiterst opmerkelijk dat de partij die al tientallen jaren aan de macht is en verantwoordelijk voor het Beierse succesverhaal, de christen-democratische CSU, afstevent op het slechtste verkiezingsresultaat ooit. Sinds 1957 levert de CSU de minister-president en de partij regeert sinds 1962 afgezien van een interval tussen 2008 en 2013 met een absolute meerderheid. Maar wat de CSU toch vooral parten lijkt te spelen, is de nasleep van de vluchtelingencrisis van september 2015.

Vele honderdduizenden asielzoekers werden toen in één klap door kanselier Merkel vanuit Oostenrijk via Beieren tot Duitsland toegelaten, onder het humanitaire motto 'Wir schaffen das'. Maar de aanvankelijke euforie sloeg snel om. Bij de landelijke verkiezingen verloor de CDU/CSU meer dan 10 procent en het rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) stormde de Bondsdag binnen met 12,4 procent van de stemmen. En dat had gevolgen voor Beieren én Berlijn.