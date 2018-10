Italië haalt asielzoekers weg uit migrantvriendelijk dorp

De Italiaanse regering heeft bevolen om de immigranten in het dorp Riace weg te halen. Het migrantvriendelijke dorp in Zuid-Italië is de populistische regering al een tijdje een doorn in het oog. Vorige week nog werd burgemeester Lucano opgepakt.

Onder Lucano nam Riace de afgelopen jaren honderden immigranten op, onder meer om vergrijzing tegen te gaan. Ze kwamen in leegstaande huizen te wonen en werden aan het werk gezet. Het leidde tot een opbloei van de economie in Riace en wereldwijde aandacht voor het project.

Schijnhuwelijken

Het integratieproject leidde echter tot kritiek van de in juni aangetreden Italiaanse regering. Die wil de immigratie aan banden leggen en wil voorkomen dat andere verlaten dorpen in Italië hetzelfde doen als Riace.

Burgemeester Lucano werd begin vorige week aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht illegale hulp te hebben geboden aan de migranten in zijn dorp. Zo zou hij schijnhuwelijken hebben georganiseerd en illegale identiteitskaarten hebben uitgedeeld. Hij zit in huisarrest.

Asielzoekerscentra

Minister Salvini van Binnenlandse Zaken heeft nu besloten dat de migranten in Riace naar asielzoekerscentra moeten verhuizen. Volgende week wordt daarmee begonnen.