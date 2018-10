Migrantvriendelijke burgemeester opgepakt in Italië

De burgemeester van Riace in Italië is gearresteerd wegens het bevorderen van illegale immigratie. Domenico Lucano, die in Italië bekendstaatom zijn gastvrije opvang van immigranten, is onder huisarrest geplaatst.

De arrestatie van Lucano is het gevolg van een reeks provinciale onderzoeken naar de gemeente Riace. Toen volgens Italiaanse media bleek dat de gemeente slordige fouten maakte in het gebruik van overheidsfinanciering voor migranten, startte het Openbaar Ministerie een eigen onderzoek.

Volgens correspondent Angelo van Schaik zou de burgemeester op een illegale manier migranten laten blijven in Italië. "Uit de afgeluisterde gesprekken van de politie blijkt dat hij schijnhuwelijken zou hebben georganiseerd", zegt Van Schaik. "Ook zou hij illegale identiteitskaarten hebben uitgedeeld." Burgemeester Lucano wordt er ook van verdacht dat hij onverantwoordelijk omgaat met publiek geld.

Integratieproject

Domenico Lucano werd binnen en buiten Italië bekend om zijn integratieproject waarmee hij immigranten in zijn dorp opnam om vergrijzing tegen te gaan.

"Die mensen komen in een echt dorp te wonen, en kunnen daar een soort van normaal leven leiden", vertelt Van Schaik. "Zo hoeft de school ineens niet meer dicht en kunnen de kruidenier en de slager ook open blijven. De economie in Riace ging weer draaien."

Zijn project werd overgenomen in andere leeglopende dorpen, wat Lucano naamsbekendheid gaf. In 2016 nam het Amerikaanse blad Fortune hem op in de vijftig meest invloedrijke mensen ter wereld.