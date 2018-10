Een rij van bijna een kilometer: K-popband BTS treedt op in Ziggo Dome

Ook de fans, de BTS-army, zijn goed voor een record: volgens het Guiness Book of World Records werd er meer over BTS getwitterd dan over Justin Bieber én president Trump samen.

De twee tieners Azra en Roosmarijn sliepen voorafgaand aan het optreden in hotel. Ze staan ook al sinds vanochtend in de rij. "Het was heel druk", zegt Azra. "Er waren mensen die hier al sinds woensdag sliepen." De twee hadden 'veel geluk' met het kopen van de kaartjes. "Ik zag dat ze naar Nederland kwamen. Toen was ik al de hele dag aan het huilen en gillen. De eerste keer lukte het kopen van kaartjes niet. Maar uiteindelijk lukte het gelukkig wel."

De rijen zijn inmiddels gesplitst in groepen. Azra en Roosmarijn zitten in 'groep twee'. "Dan staan we redelijk vooraan", zegt Roosmarijn. "We moesten wel veel moeite doen. Duwen, rennen. Als de deuren straks opengaan, dan is het gewoon rennen."

Loyale groep

BTS strijdt heel erg voor de boodschap: 'kom op voor jezelf, je mag jezelf zijn', zegt mediawetenschapper Simone Driessen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. "Met elkaar willen ze die boodschap van BTS uitdragen, en daar strijden ze wereldwijd voor. Ze gaan met elkaar online afspreken om naar een nieuwe videoclip te kijken. Alle fans spreken een hashtag af. Op YouTube kijken ze de clip minimaal dertig keer. Doe je dat met miljoenen, dan blijf je in de top en blijf je ook als fans in de top."