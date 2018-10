Sterren met een mening moeten wel op hun woorden letten

"Deze peiling laat zien dat beroemdheden de meeste invloed kunnen hebben als ze algemene onderwerpen aansnijden die door aanhangers van beide partijen worden gedeeld", zei een van de onderzoekers tegen The Hollywood Reporter. De peiler concludeert dat sterren hun mening het beste voor zich kunnen houden, willen ze niet het risico lopen een flinke schare fans tegen zich in het harnas te jagen.

Hoe een politieke boodschap fout kan gaan, liet de Texaanse countryband Dixie Chicks begin deze eeuw glashelder zien. In het verhitte debat over de vraag of de Verenigde Staten Irak moesten aanvallen vanwege het vermeende bezit van massavernietigingswapens, besloot zangeres Natalie Maines tijdens een concert in Londen duidelijk te maken dat zij aan de dezelfde kant stond als het publiek: "We willen deze oorlog niet en we schamen ons ervoor dat de president uit Texas komt."

Boycot en doodsbedreigingen

Negen dagen later, op 20 maart 2003, viel Amerika Irak binnen. En lag de reputatie van de Dixie Chicks, tot dat moment de bestverkopende vrouwengroep in de VS, aan diggelen. Hun platen werden geboycot op de radio en ze werden met de dood bedreigd. Een paar jaar later wonnen ze nog vijf Grammy's voor hun cd Taking the Long Way, maar dat was ook meteen de laatste plaat die ze maakten.

Uit de reacties op de politieke stellingname van Taylor Swift en Ye lijkt het er niet op dat het zo drastisch met hen zal aflopen. Welk effect op het verloop van de Amerikaanse politiek ze hebben gehad, zullen we na 6 november weten.

Hoe het afliep met de Dixie Chicks? Die werken momenteel hard aan een comebackalbum. En zangeres Natalie Maines is opnieuw geen fan van de president.