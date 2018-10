Chinese satelliet neemt eerste amateurfoto van achterkant maan

Radio-amateurs over de hele wereld kunnen commando's naar de maansatelliet sturen en de signalen opvangen. Ook de Dwingeloo Radiotelescoop in Drenthe doet mee aan het project. Daar kwam de foto van achterkant van de maan binnen. "Hij is heel mooi. We hebben wel even staan juichen", zeggen Tammo Jan Dijkema en Cees Bassa, de vrijwilligers die de telescoop bedienden, in de Meppeler Courant.

De foto's zijn gemaakt door DSLWP-B/Longjiang-2, een kleine amateursatelliet die in mei is meegereisd met de grotere Queqiao-satelliet. Queqiao zal het signaal doorsluizen van de Chinese onbemande maanlander Chang'e-4, die in december op de achterkant van de maan moet landen.

Aan boord van Queqiao is ook een Nederlands instrument: een radioantenne die speciaal is gemaakt om de zwakke radiosignalen uit het heel vroege heelal te detecteren.