Provider wil klantenbestand niet preventief aan politie geven

In de database van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) staan de naw-gegevens van alle klanten van telecombedrijven, gekoppeld aan ip-adressen of telefoonnummers. Vletter overhandigt die gegevens bij een concreet verzoek van de politie om een bepaald telefoonnummer of ip-adres. Dat gebeurde dit jaar tot dusver 27 keer. Maar preventief alle data overhandigen doet Vletters bedrijf niet.

Of er ook andere providers zijn die uit privacyzorgen niet meewerken, is onbekend. "Tegen ons zegt het CIOT altijd dat we de enige zijn die moeilijk doen", aldus Vletter.

De weigering van Voys duurt al zes jaar. "We hebben sindsdien veel brieven heen en weer gestuurd, en het wordt steeds juridischer", zegt Vletter. Een rechtszaak blijft vooralsnog echter uit. "We denken dat de overheid terughoudend is met het nemen van juridische stappen, omdat als ze hem verliezen, ook andere providers geen gegevens meer hoeven te overhandigen."

Toezichthouder Agentschap Telecom wil niet zeggen of Voys onderwerp is van onderzoek, omdat de organisatie naar eigen zeggen nooit mededelingen doet over "al dan niet lopend onderzoek naar aansluiting van individuele telecomaanbieders". Juridische stappen worden toegepast "als wij denken dat dit effectief en efficiënt is om Nederland nu en in de toekomst veilig verbonden te houden", laat een woordvoerder weten.