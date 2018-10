Fouten bij verzamelen gegevens internetgebruikers door politie

Een van de problemen is dat pas achteraf wordt vastgesteld welke opsporingsambtenaren toegang mogen hebben tot het systeem. Daarvoor kijkt de politie naar de actieve gebruikers van het systeem. De oplossing: de politie gaat onderzoeken of het mogelijk is om "de autorisatieprocedure te versoepelen".

In noodsituaties mag ook 112 informatie over een beller opvragen, bijvoorbeeld als iemand het nummer belt in een noodsituatie maar niet duidelijk kan maken waar hij of zij zich bevindt. Maar ook daarbij gaan dingen mis, zo blijkt uit het rapport: er werd "afwijkend van de regelgeving gehandeld" en het is "niet gelukt om eenduidig inzicht te krijgen in het juridisch kader".

In ieder geval tot de zomer van 2018 zou die situatie worden gedoogd, blijkt uit het rapport. Of dat nog steeds zo is, is onbekend.