Prinses pakt uit met eigen royal wedding, tot onvrede van veel Britten

De politie van Windsor heeft al aangegeven in geldnood te zitten door de kosten van de twee koninklijke huwelijken dit jaar, en vraagt het ministerie van Binnenlandse Zaken om bij te springen. Belachelijk, vinden veel mensen. Zeker omdat Eugenie - in het dagelijks leven kunsthandelaar - pas negende is in de lijn van troonopvolging en geen publieke verplichtingen heeft.

Of, zoals parlementariĆ«r Chris Williamson het verwoordde: "Wie heeft er Ć¼berhaupt ooit van prinses Eugenie gehoord? Ze vervult geen koninklijke taken, maakt zich niet nuttig voor de publieke zaak en toch moeten we dit soort bedragen uitgeven." Andere kleinkinderen van de Queen, die ook geen officiĆ«le taken vervullen, kozen in het verleden voor wat bescheidener huwelijken.