Politie Windsor in geldnood door royal weddings

De politie van Windsor heeft extra geld nodig, omdat het korps op kosten is gejaagd door het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle in mei en de aanstaande bruiloft van prinses Eugenie. De Thames Valley Police vraagt het ministerie van Binnenlandse Zaken om extra geld.

"Het toezicht op het huwelijk van Harry en Meghan was een ingewikkelde operatie, waarbij meerdere organisaties betrokken waren", zegt de Thames Valley Police. "De kosten die zijn gemaakt door de Thames Valley en andere korpsen zijn nog niet definitief". De onkosten voor het huwelijk van Harry en Meghan in mei worden beraamd op tussen de 2 en 4,5 miljoen euro.

Petitie

Vrijdag vindt er weer een koninklijk huwelijk plaats in St. George's Chapel in Windsor. Dit keer trouwt prinses Eugenie, een nichtje van Harry en William. Het huwelijk zelf wordt betaald door het Britse koninklijk huis, maar de beveiliging is een taak van de politie. Hoe hoog de beveiligingskosten voor dit huwelijk uitvallen, is volgens de politie nog niet duidelijk.

De Republic, een politieke organisatie die tegen de monarchie is, is een petitie gestart waarin staat dat het huwelijk van prinses Eugenie de samenleving geen geld mag kosten. Ruim 35.000 mensen hebben deze petitie ondertekend.