Jeugdartsen vragen niet-gevaccineerde jongeren om besluit te heroverwegen

Ben je als jongere niet of onvolledig gevaccineerd? Grote kans dat je binnenkort gecontacteerd wordt door een arts. Jeugdartsen gaan deze jongeren oproepen om het besluit van de ouders om niet te vaccineren te heroverwegen. Dat verklaart voorzitter Mascha Kamphuis van AJN Jeugdartsen Nederland aan KRO-NCRV-programma De Monitor.De AJN hoopt zo de dalende vaccinatiegraad een halt toe te roepen.

Het is onduidelijk hoe de AJN de jongeren wil gaan bereiken. De organisatie twijfelt over een oproep via direct contact of een publiekscampagne. "Laten we vooral ook aan jongeren vragen wat zij zelf een goede manier vinden", zegt Kamphuis tegen De Monitor.