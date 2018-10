Coalitie praat maandag verder over 'heroverweging' dividendbelasting

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben nog geen besluit genomen over nieuwe plannen om het vestigingsklimaat in Nederland te verbeteren. De partijen kwamen vanavond op het ministerie van Financiƫn bij elkaar om te praten over de alternatieven voor de afschaffing van de dividendbelasting.

De verwachting is dat de partijen volgende week een definitief akkoord bereiken. Maandag praten ze verder. "Ik denk niet dat het nog lang zal duren", zei CDA-leider Buma na afloop. "We hebben goede voortgang gemaakt en mooie stappen gezet", zei de nieuwe D66-fractievoorzitter Jetten, die voor het eerst bij een coalitieoverleg zat. "Het was een constructief gesprek."

Premier Rutte kondigde dit vorige week vrijdag aan naar aanleiding van de bekendmaking van Unilever om de verhuizing van het hoofdkantoor van Londen naar Rotterdam te blazen.

Andere maatregelen

Het kabinet wilde met de afschaffing van de dividendbelasting zorgen dat internationale bedrijven zich in Nederland zouden gaan vestigen. De maatregel kost ruim 1,9 miljard euro. Nu het kabinet wil afzien van het omstreden plan is er geld over om andere maatregelen te nemen.

De coalitie heeft nog geen concrete voorstellen klaar, maar zeker is wel dat er geld gaat naar het bedrijfsleven en het stimuleren van het vestigingsklimaat. Het gaat niet alleen naar grote bedrijven, zegt NOS-verslaggever Ron Fresen. Er is ook de sterke wens om een deel ten goede te laten komen aan de positie van het midden en kleinbedrijf."