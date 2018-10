'Beau Five Days Inside' wint Gouden Televizier-Ring

Het programma Beau Five Days Inside van RTL 4 heeft op het Gouden Televizier-Ringgala de Gouden Televizier-ring gewonnen. Het programma kreeg 52 procent van de stemmen en liet daarmee De Luizenmoeder en Expeditie Robinson achter zich.

"Oei oei oei oei", zei presentator Beau van Erven Dorens na afloop. "Zit ik in een soort droom hier?" Hij kreeg de prijs uit handen van zwemmer Maarten van der Wijden. Vorig jaar won Zondag met Lubach.

In het programma Beau Five Days Inside bezocht Van Erven Dorens verschillende instellingen in Nederland, zoals een brandwondencentrum, een tbs-kliniek, een hospice en een bejaardentehuis voor verslaafden. Hij zat daar per instelling vijf dagen, om erachter te komen hoe het is om daar te wonen. Van Erven Dorens werd overdag gefilmd, 's avonds en 's nachts nam hij zelf scènes op.

Beste presentatoren

Eerder sleepte Van Erven Dorens ook de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator in de wacht.

"Wat een ontzettende eer", zei hij toen na afloop. "Jongens, ik maak het niet groter dan het is, deze prijs. Maar ik zie het als aanmoediging van wat ik aan het doen ben: subculturen opzoeken met mijn team. We huilen met elkaar, we lachen met elkaar. Ik ben twintig jaar bezig en nu sta ik hier. En ik draag 'm om op aan al die mensen, overal in die instituten waar ik was. In het hospice, in het brandwondencentrum. Dankzij jullie heb ik deze. Hou je haaks." Van Ervens Dorens liet RTL-collega's Humberto Tan en Johnny de Mol achter zich.

Chantal Janzen won voor de vierde keer de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentatrice. Ze kon niet bij de uitreiking zijn. Janzen won de prijs ten koste van Eva Jinek (KRO-NCRV) en Geraldine Kemper (BNNVARA).

Beste actrice

Ilse Warringa, bekend als 'Juf Ank' in De Luizenmoeder, kreeg de Zilveren Televizier-Ster voor beste acteur/actrice. Vorige week won ze al een Gouden Kalf. Warringa liet medespeler Jennifer Hoffman uit De Luizenmoeder en Lies Visschedijk van Soof: een nieuw begin achter zich.

"Nou zeg, kijk nou toch. Ongelofelijk", reageerde Warringa. "Ongelofelijk dat jullie zo massaal naar De Luizenmoeder hebben gekeken."

Talent-award

De Televizier Talent Award ging naar RTL-presentator Kaj Gorgels. Hij versloeg voormalig politiewoordvoerster en Wie is de Mol?!-deelneemster Ellie Lust en Nienke Plas, die bij RTL het programma Zon, zuipen ziekenhuis presenteerde. Het programma De Eindmusical van AVROTROS won de Gouden Stuiver voor beste jeugdprogramma. Wie is de Mol?! kreeg de Digital Impact Award, een prijs voor programma's die ook online kijkers goed weten te bereiken.