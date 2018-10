Werknemers beter beschermd tegen dieseldampen

Europarlementariër Claude Rolin vindt dat met het akkoord een duidelijk signaal is afgegeven aan werkgevers en dat goed in de gaten gehouden moet worden waaraan werknemers worden blootgesteld: "We moeten dit ook voortdurend blijven controleren. Kanker is de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerd overlijden in de EU."

Marita Ulvskog, voorzitter van de commissie die de aanpassing van de lijst met kankerverwekkende stoffen overzag, vindt dat de EU trots mocht zijn op de overeenkomst. "Dit zal in de komende 50 jaar meer dan 100.000 kankergerelateerde sterfgevallen voorkomen."

Dieselrook schadelijker dan gedacht

Drie jaar geleden concludeerde de Gezondheidsraad al in een rapport dat mensen die jarenlang hebben gewerkt in dieselrook vaker overlijden aan longkanker dan werd aangenomen.

Verder bleek uit het rapport dat een leven lang werken in een grote hoeveelheid dieselrook leidt tot zeven extra doden op honderd werknemers (om precies te zijn 689 op de 10.000). Eerder ging men ervan uit dat het om ongeveer één extra dode door longkanker ging.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft dieseldampen in 2012 al op een lijst met kankerverwekkende stoffen geplaatst, op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Een groeiend aantal grote steden binnen en buiten Europa heeft aangekondigd dieselauto's te willen verbieden. Het thema is actueler geworden sinds bekend is dat autofabrikanten hebben gesjoemeld met de uitstoot van dieselauto's.