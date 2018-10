Politie pakt man op voor dodelijk schietincident Amsterdam

De politie heeft een 20-jarige man uit Amsterdam-Zuidoost opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident in de hoofdstad. Daarbij kwam gisteren een 19-jarige Amsterdammer om het leven. Verschillende media meldden vandaag dat de dode man een rapper met de artiestennaam Bolle is, maar de politie wil dat niet bevestigen.

De 19-jarige man werd gistermiddag door de politie zwaargewond op straat gevonden in Amsterdam-Zuidoost. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

De nu opgepakte verdachte is vanmiddag aangehouden en zit vast. Hij zit in alle beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Wat zijn rol bij het schietincident precies is geweest, is niet bekend.