Zeventien keer doodstraf voor aanslagen koptische kerken Egypte

Een militaire rechtbank in Egypte heeft zeventien verdachten de doodstraf opgelegd vanwege hun rol bij bomaanslagen op koptische kerken in 2016 en 2017. Negentien verdachten zijn tot levenslang veroordeeld voor hun rol bij de aanslagen. Koptische kerken in Caïro, Alexandrië en Tanta waren het doelwit van extremisten.

Op 9 april 2017 werd Egypte in de ochtend opgeschrikt door aanslagen op twee kerken van de kopten, een religieuze minderheid in Egypte. Het was die zondag druk in de godshuizen, omdat Palmzondag werd gevierd. De aanslag in Tanta kostte het leven aan 27 mensen, bij die in Alexandrië vielen zeker zestien doden. Beide aanslagen zijn opgeëist door Islamitische Staat.

In december 2016 was de koptische kathedraal in Caïro al het doelwit van extremisten. Daar kwamen 25 gelovigen om toen een bom in de kerk afging. Ook voor die terroristische daad eiste IS de verantwoordelijkheid op.