1000 liter xtc-afval lekt op fietsroute scholieren Hoogerheide

In Hoogerheide is vannacht in een bos een vat met 1000 liter drugsafval gedumpt. Het vat was lek en is bijna helemaal leeggelopen.

Volgens boswachter De Jonge die erover twittert gaat het om xtc-afval. Hij werd vanochtend gewaarschuwd door een vrouw die haar hond uitliet.

Smerig

De Jonge maakt zich boos over de vondst die hij een "smerige dumping" noemt. "Veel scholieren fietsen hierlangs naar school en dat maakte het juist gevaarlijk. Het is niet alleen de sterke chemische lucht. De vloeistof kan bij opspatten ook nog brandwonden veroorzaken."

De politie heeft de weg afgesloten. Een gespecialiseerd bedrijf moet alles opruimen. Ook de vervuilde grond wordt afgevoerd, schrijft Omroep Brabant.

Zoveelste dumping

Het is de vierde grote drugsdumping in een week tijd. Later vandaag werd ook in Bergen op Zoom langs een fietsroute voor scholieren vaten met honderden liters zuur gevonden.