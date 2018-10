Drugslab en hennepkwekerij gevonden in Lage Zwaluwe

In Lage Zwaluwe, in de buurt van Moerdijk, zijn een groot drugslaboratorium en een ondergrondse hennepkwekerij ontdekt. Het laboratorium zat in een loods waar vermoedelijk amfetamine werd geproduceerd. Het drugsafval wordt geschat op 30.000 liter. In de loods is het een enorme chaos waarbij totaal geen rekening is gehouden met de veiligheid voor de omgeving, meldt de politie.

In de ondergrondse hennepkwekerij in een nabijgelegen woning staan enkele honderden planten. Het opruimen gaat waarschijnlijk tot morgenavond duren. De politie heeft de omgeving rond de loods afgezet. Inmiddels zijn een 73-jarige man en een 66-jarige vrouw aangehouden als verdachten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.