Amerikaanse en Europese beurzen fors in de min

De Amerikaanse en Europese aandeelbeurzen zijn met flinke verliezen gesloten. Op de Amerikaanse beurzen was het de slechtste dag in maanden: de Dow Jones verloor 3,1 procent, de S&P 500 3,3 procent en de Nasdaq beleefde met een verlies van 4,1 procent zelfs zijn slechtste dag in meer dan 2 jaar tijd.

Beleggers maakten zich vooral zorgen over het oplopen van de Amerikaanse rente. Ook zijn beleggers bezorgd dat de handelsoorlog tussen de VS en China verder uit de hand loopt.

Grote bedrijven zagen hun aandelenkoers vandaag flink dalen. Techbedrijven als Apple, Microsoft en Alphabet moesten tot ruim 5 procent inleveren. Ook bedrijven als Boeing, creditcardbedrijf Visa en Nike verloren tot bijna 7 procent.

Europese beurzen

Ook Europese beurzen moesten vandaag een verlies noteren. De Amsterdamse AEX eindigde 1,7 procent in de min. Vooral chipmachinemaker ASML moest het met 5,5 procent ontgelden, gevolgd door chemieconcern DSM (min 5,2 procent) en staalconcert ArcelorMittal (min 4,8 procent). Stijgers waren er ook: telecombedrijven Altice (4,6 procent) en KPN (2,8 procent).

Elders in Europa verloren de beurzen ook. De Franse CAC 40 verloor 2,1 procent, de Duitse DAX 2,2 procent en de Britse FTSE 100 1,3 procent.