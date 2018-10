Veiligheidsgevoel mbo'ers daalt, 'oplossing ligt niet in een laatje'

Mbo-studentenorganisatie JOB schrikt niet van de uitkomsten van het onderzoek. "Een soortgelijke trend zien we in onze eigen monitor", zegt een woordvoerder. "Wij zijn vooral heel benieuwd naar hoe dit verder wordt opgepakt."

Volgens JOB melden veel mbo-studenten problemen met ongewenst gedrag niet aan hun school. "Dat komt doordat ze niet weten waar ze terecht kunnen of ze denken dat er toch niets met hun klacht wordt gedaan."

Ook JOB zelf krijgt hierover nauwelijks berichten van studenten. "We zouden graag willen dat ze met ons contact opnemen. Wij rapporteren die klachten weer aan de Onderwijsinspectie. Ook spreken we de scholen erop aan. En we helpen de studenten om de klachtencoƶrdinator te vinden."

Vertrouwenspersoon of klachtenprocedure

Sinds vorig jaar is het klachtrecht op het mbo wettelijk vastgelegd. Dat betekent dat scholen een officiƫle klachtenprocedure moeten hebben. Hoe die eruitziet, verschilt van school tot school.

Verschillende scholen benadrukken op hun websites dat het belangrijk is om de persoon aan te spreken op zijn gedrag. Mocht dat niet helpen, of als studenten dat niet durven, kunnen ze terecht bij hun mentor of een vertrouwenspersoon. Die laatste is er speciaal om te helpen en alles wat studenten daar zeggen is vertrouwelijk, daar mag hij of zij niets over vertellen zonder hun toestemming.

Als de problemen zo niet worden opgelost, dan kunnen studenten een klacht indienen, die door medewerkers van de school of van daarbuiten wordt behandeld.