Tunesië eerste Arabische land met anti-racismewet

Tunesiërs die zich schuldig maken aan racistische uitspraken of het aanzetten tot haat en discriminatie riskeren voortaan een forse gevangenisstraf. Het parlement in Tunesië heeft daartoe gisteravond een wet aangenomen. Tunesië is het eerste land binnen de Arabische wereld dat discriminatie op grond van ras strafbaar stelt.

De wet werd bijna unaniem aangenomen: van de 131 parlementsleden stemden 125 leden voor.

Met de nieuwe wet wil het land de gelijkheid tussen Tunesiërs zekerstellen. Met name Midden-Afrikaanse migranten en Tunesiërs met een donkere huidskleur zijn vaak het slachtoffer van geweld en discriminatie.

Wie zich volgens de aangenomen wet schuldig maakt aan aanzetten tot haat, racistische dreiging of het aanmoedigen van racisme riskeert een boete of zelfs een gevangenisstraf tot drie jaar. Slachtoffers van rassendiscriminatie krijgen straks het recht op juridische bescherming en een schadevergoeding.

Voorloper

Volgens correspondent Marcel van der Steen is het bijzonder dat Tunesië een wet als deze aanneemt. Hij zegt dat het Noord-Afrikaanse land vaker pionier is wat betreft gelijkwaardigheid. "Tunesië is onder de Arabische landen een voorloper als het gaat om gelijke rechten. Het land speelt een voortrekkersrol als het gaat om mensenrechten, homorechten of vrouwenemancipatie", vertelt Van der Steen. "Maar ook in Tunesië vallen er nog een hoop stappen te zetten."