Amsterdammer vast voor beschieten coffeeshops Delft

De recherche heeft vanochtend in Amsterdam een 26-jarige Amsterdammer aangehouden voor het beschieten van twee coffeeshops in Delft.

Dat gebeurde zondagochtend 16 september in de binnenstad. Iets voor zessen 's ochtends werd toen geprobeerd te schieten op een coffeeshop in de Breestraat, maar vermoedelijk weigerde het wapen.

Om 07.15 uur was er opnieuw een poging om op een coffeeshop te schieten, dit keer in de Peperstraat. Ook hier weigerde het wapen.

Ruim een uur later kwam opnieuw iemand aan met een wapen bij de coffeeshop in de Breestraat. Ditmaal werden meerdere kogels afgevuurd op de gevel.

Van de drie incidenten, waarbij geen slachtoffers vielen, zijn in opsporingsprogramma's camerabeelden vertoond. Daarop kwamen tien bruikbare tips binnen.

Neergeschoten man overleden

In Delft zijn de afgelopen maanden meerdere geweldsincidenten geweest. In april was er een liquidatiepoging in de Amalia van Solmslaan. In mei werden ook al twee coffeeshops en een zonnestudio beschoten, schrijft Omroep West.

Maandagochtend was er ook een schietincident. Twee mannen stopten op een scooter voor een coffeeshop. Een politieagent die langsreed opende het vuur, maar het tweetal wist te ontkomen. Diezelfde dag overleed een man van 18 die met een schotwond een Zoetermeers ziekenhuis was binnengebracht. Het is nog steeds niet bekend of het gaat om een van de twee verdachten die bij de coffeeshop werden beschoten.