MKB Nederland: Rutte moet belasting mkb'ers verlagen met 'dividendgeld'

Heroverweging

Premier Rutte, die na koningin Máxima een toespraak hield op het mkb-congres, wil niet bevestigen dat Vonhof gelijk heeft met zijn opmerkingen over de begroting. "Ik zou het zo niet willen formuleren", zegt Rutte. "De begrotingsregels zeggen er is een scheiding is tussen inkomsten en uitgaven. Een ander aspect is dat het bedrijfslevenpakket één pakketje is."

Meer wilde hij er niet over zeggen, omdat de regeringspartijen en het kabinet nog druk onderhandelen over de "heroverweging" van de afschaffing van de dividendbelasting.

Hij vindt dat zijn aanwezigheid op het mkb-congres bij zijn vak hoort, en vindt het verwijt van de oppositie dat hij te veel luistert naar de lobby van het bedrijfsleven, onzin. "Het is gewoon niet zo, dat mogen ze allemaal wel roepen, maar het is gewoon niet zo", zegt hij. "Ik praat met iedereen, van vakbonden tot bedrijfsleven, want dat hoort bij mijn vak."