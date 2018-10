GroenLinks vreest nieuwe lobby bedrijfsleven om geld dividendbelasting

GroenLinks wil weten welke contacten er sinds vrijdag zijn geweest tussen het grote bedrijfsleven en het kabinet over het heroverwegen van de afschaffing van de dividendbelasting. Partijleider Klaver vreest dat er al weer flink gelobbyd is om het geld dat nu mogelijk vrijkomt naar grote bedrijven te laten gaan.

Nadat Unilever vrijdag had bekendgemaakt dat het toch niet zijn hoofdkantoor in Rotterdam vestigt, besloot het kabinet dat de omstreden afschaffing van de dividendbelasting wordt heroverwogen. Als die afschaffing niet doorgaat, komt er 1,9 miljard euro vrij.

Niet opnieuw dezelfde fout

Klaver wil dat duidelijk wordt welke contacten er sinds vrijdag zijn geweest met multinationals en werkgeversorganisatie VNO-NCW. "Voorkomen moet worden dat opnieuw dezelfde fout wordt gemaakt en het grote bedrijfsleven gaat voorschrijven hoe het kabinet twee miljard zou moeten uitgeven."

Ook de afschaffing van de dividendbelasting kwam op verzoek van multinationals in het regeerakkoord.

GroenLinks wil dat het vrijkomende geld wordt geïnvesteerd in de publieke sector, zodat het besteed kan worden aan het verbeteren van de veiligheid, de zorg of het onderwijs. Klaver: "Wie is de baas in Nederland? In een democratie is dat de bevolking, niet het grote bedrijfsleven."

Debat

Er is volgens Klaver geen enkele reden waarom het grote bedrijfsleven meer recht zou hebben op de miljarden dan leraren, zorgmedewerkers of politieagenten.

GroenLinks vraagt vandaag in de Tweede Kamer een debat aan over de dividendbelasting.