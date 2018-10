Duizenden reizigers eisen geld van Ryanair

Klanten die zeggen de dupe te zijn geworden van de stakingen bij Ryanair, hebben voor ruim 1,3 miljoen euro aan schadevergoedingen geclaimd. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij verschillende claimorganisaties. Alleen al bij EUclaim dienden bijna 4500 mensen, verspreid over Nederland, België en Duitsland een verzoek tot compensatie in.

Eerder dit jaar annuleerde de luchtvaartmaatschappij veel vluchten in Europa als gevolg van stakingen van het personeel. Tienduizenden reizigers konden niet vliegen of hadden last van vertraging. Ryanair zegt dat de claims onterecht zijn.

Juridische procedures

Volgens EUclaim reageert Ryanair opzettelijk traag. 4% van alle zaken van EUclaim uit 2016 lopen nog, voor 2017 gaat het om 9% en voor dit jaar is 72% van de claims nog niet uitgekeerd. "Ryanair reageert nog steeds niet op onze brieven over vergoedingen voor passagiers. Daarom moeten wij veel juridische procedures starten om de betalingen af te dwingen", zegt een woordvoerder.

De Consumentenbond maakt zich zorgen. Woordvoerder Joyce Donat: "Ryanair is notoir lastig met het uitbetalen van claims. Consumenten mogen niet de dupe zijn van een bedrijf dat zich niet aan de regels houdt." De Consumentenbond verwacht dat Ryanair z'n opstelling niet wijzigt. "Met onze Europese koepelorganisatie kijken wij of er actie ondernomen kan worden." Of dit betekent dat de Consumentenbond naar de rechter stapt, is nog niet duidelijk.