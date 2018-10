'Ik wilde alleen die kuttekoppen tegenhouden en dan verder met mijn leven'

Veel verdachten in de zaak rond de blokkade op de A7 bij Joure vorig jaar hebben geen spijt, maar zijn juist trots. Trots dat zij hebben voorkomen dat de intocht van Sinterklaas werd verstoord door een demonstratie tegen Zwarte Piet. "Die mensen hebben 365 dagen per jaar om te demonstreren, en dan kiezen ze precies die dag uit. Dan vraag je om reacties", zegt Gerben L., een van de verdachten bij de rechtszaak over de blokkade die vandaag is gestart.

L. is de rechtszaal in Leeuwarden binnengekomen met een zwart petje achterstevoren op zijn hoofd, maar legt die toch snel weg voor zich op tafel. De rechter begint met het opsommen van fragmenten van chatgesprekken, waaruit blijkt dat hij bij de blokkade was.

Zo gaat het bij veel van de 12 verdachten die vandaag zijn behandeld. Of ze zijn op beelden herkend of de politie heeft hun naam zien voorbijkomen in uitgelezen chatgesprekken, of via vriendschapsverbanden op Facebook. Het zijn relatief jonge mannen, een enkele vrouw, van ongeveer twintig tot dertig jaar. Gekleed in donkere truien met opdruk van een band, een ander op sokken omdat zijn klompen bij de ingang uit moesten en een van de verdachten beklaagt zich dat zijn shirt met de tekst 'ik heb niet ervoor gekozen om een Fries te zijn, ik heb gewoon geluk gehad' niet mee de zaal in mocht.

Schone strafbladen

De groep verdachten bestaat uit onder meer een koerier, vuilniswagenchauffeur, vrachtwagen-monteur en receptioniste van een autogarage. Daarin lijkt een gemeenschappelijke deler. "Ik kom veel auto's tegen in dit dossier", merkt de rechter op. "Als hobby, sleutelen en crossen."

De meesten hebben een schoon strafblad of eentje met kleine vergrijpen in het verleden. Robin W. kreeg eerder twee bekeuringen voor te hard rijden, van honderden euro's per stuk. Die kon hij zich niet meer herinneren. "Ik rijd als koerier veel."

Een haperend geheugen komt vaker terug in de rechtszaal, was het de bedoeling om het verkeer volledig te stoppen op de A7? Veel verdachten twijfelen daarover. Ze weten ook niet echt wie de blokkade georganiseerd had, maar deden gewoon mee "uit nieuwsgierigheid" of "voor de sensatie".

De zaak draait om het versperren van de snelweg en intimidatie van medeweggebruikers. Dus is de vraag of het de intentie was om totaal stil te gaan staan wel een belangrijke. "Ik weet het niet meer precies", zegt Gerard G.