Argument voor afschaffen dividendbelasting gekraakt

De Hoge Raad slaat een belangrijk argument voor het afschaffen van de dividendbelasting uit handen van het kabinet. De Nederlandse dividendbelasting is juridisch prima houdbaar en helemaal niet discriminerend voor buitenlandse beleggers. Afschaffen hoeft dus niet om een hoop rechtszaken en teruggave van belastingen te voorkomen.

Advocaat-generaal Peter Wattel van de Hoge Raad schrijft dat in een nog niet gepubliceerd advies, dat later dit jaar wordt verwacht, melden Trouw en Het Financieele Dagblad. Doorgaans neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal over.

Het kabinet gebruikte de juridische houdbaarheid in Europees verband als argument om de dividendbelasting af te schaffen. Buitenlandse beleggers betogen dat het discrimineert want het behandelt hen anders dan Nederlandse beleggingsfondsen.

Rompslomp

Volgens staatssecretaris Menno Snel van Financiƫn waren er door buitenlandse fondsen 11.000 verzoeken om teruggave ingediend, 7000 daarvan zijn in een rechtszaak beland. Nederland zou in het meest ongunstige geval mogelijk 1,7 miljard euro moeten terugbetalen.

In een soortgelijk geval van dividendbelasting in Denemarken oordeelde het Europees Hof in juni dat Denemarken wel discrimineert.

Advocaat-generaal Wattel veegt het Deense arrest van het hof van tafel en maakt korte metten met de discriminatie. Buitenlandse fondsen worden weliswaar anders behandeld maar hebben daar geen voordeel van en alleen veel en dure administratieve rompslomp.

Unilever besloot vrijdag de verhuizing van het hoofdkantoor naar Rotterdam niet door te zetten na groeiend protest van een aanzienlijk deel van de Britse aandeelhouders. Het kabinet besloot daarop de afschaffing van de dividendbelasting te gaan heroverwegen, wat zo goed als zeker neerkomt op het in stand houden.