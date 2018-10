Bulgaarse journaliste die over corruptie schreef, vermoord

In Bulgarije is een 30-jarige journaliste vermoord, die onderzoek deed naar corruptie door de staat. Het lichaam van Victoria Marinova werd gevonden op de oever van de Donau in haar woonplaats Ruse. Ze zou ernstig zijn mishandeld, gewurgd en verkracht.

Marinova, verslaggever en presentator bij de regionale televisiezender TVN, was al diverse keren bedreigd. Ze hield zich bezig met een groot schandaal over fraude met EU-fondsen.

Slowakije en Malta

De journaliste had net verslag gedaan van de vermissing van twee journalisten bij de stad Radomir. Die journalisten deden onderzoek naar de vernietiging van documenten over corruptie met Europese aanbestedingen.

Marinova is de derde journalist in een jaar tijd die in de EU wordt vermoord. Eind februari werd de Slowaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak doodgeschoten, samen met zijn vriendin. En op Malta kwam bijna een jaar geleden de journaliste Daphne Caruana Galizia om het leven toen een bom onder haar auto ontplofte. Alle drie deden onderzoek naar corruptieschandalen.