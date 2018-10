Turkije: journalist verliet Saudisch consulaat 'niet op normale wijze'

De Turkse autoriteiten zeggen dat de Saudische journalist Jamal Khashoggi het consulaat van zijn land in Istanbul "niet op een normale manier heeft verlaten".

De woordvoerder van president Erdogan zei dat de Turken concrete informatie hebben over de verdwenen Saudiƫr, zonder duidelijk te maken wat hij precies met die twee mededelingen bedoelt. Hij zei alleen dat de zaak niet onopgelost zal blijven.

Khashoggi ging dinsdag het consulaat in om documenten op te halen voor een huwelijk. Toen hij urenlang wegbleef, sloeg zijn Turkse vriendin, die buiten stond te wachten, alarm. Zij lichtte de politie in.

Kritiek

Een jaar geleden was Khashoggi uitgeweken naar de Verenigde Staten, om redacteur te worden bij de Washington Post. Hij vreesde dat hij zou worden aangehouden wegens zijn kritiek op het Saudische optreden in Jemen en de manier waarop het protest in eigen land wordt onderdrukt.

Vanochtend meldden anonieme Turkse bronnen dat de regering ervan uitgaat dat Khashoggi in het consulaat om het leven is gebracht.

Een Saudische medewerker van het consulaat noemt die beschuldiging ongegrond. Gisteren is een Saudische delegatie in Istanbul gearriveerd om onderzoek te doen naar de verdwijning van Khashoggi.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken neemt een afwachtende houding aan. "We zijn niet in een positie om hierover uitspraken te doen, maar we volgen de zaak nauwgezet", zei een woordvoerder.