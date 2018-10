Interpol vraagt China informatie over verdwenen topman

Interpol heeft China formeel om informatie gevraagd over de verdwenen topman van de internationale opsporingsorganisatie, Meng Hongwei.

Meng vertrok op 25 september vanuit Lyon, waar het hoofdkantoor van Interpol staat, naar zijn geboorteland China. Sindsdien heeft hij niets meer van zich laten horen en reageert hij ook niet op oproepen. De vermissing is door zijn vrouw gemeld bij de Franse autoriteiten. Zij en hun twee kinderen wonen ook in Lyon.

Verhoor

Volgens de Hongkongse krant The South China Morning Post, die zich baseert op een anonieme bron, is de 64-jarige Meng wel aangekomen in China, maar werd hij op het vliegveld direct meegenomen voor verhoor. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft China om uitleg gevraagd, maar de Chinese autoriteiten hebben nog niet gereageerd op zijn verdwijning.

Interpol heeft nu dus een officieel verzoek ingediend en zegt uit te kijken naar een reactie van de Chinese autoriteiten.