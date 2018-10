Roemenen stemmen over grondwetswijziging die homohuwelijk moet blokkeren

In Roemenië is het referendum begonnen tegen de invoering van het homohuwelijk. De Roemenen kunnen tot morgenavond stemmen over een grondwetswijziging, die het in de toekomst moeilijker maakt om trouwen voor homoseksuele stellen in te voeren.

De Roemeense wet verbiedt op dit moment al het homohuwelijk. De voorgestelde verandering gaat over de definitie van familie in de grondwet. Nu staat er nog dat het huwelijk "een verbintenis tussen echtgenoten" is. De organisatoren willen dat veranderen in "een verbintenis tussen man en vrouw".

Afleidingsmanoeuvre

De conservatieve beweging Coalitie voor de Familie zit achter het referendum en heeft zo'n drie miljoen handtekeningen verzameld. De volksraadpleging wordt gesteund door de invloedrijke Roemeense orthodoxe kerk.

Tegenstanders vinden dat de wijziging ertoe leidt dat lhbt'ers nog meer dan ze nu al zijn tweederangs burgers worden en dat alleenstaande ouders en ongetrouwde ouders gemarginaliseerd worden. Homoseksualiteit is in Roemenië een taboe en veel lhbt'ers durven er niet uit de kast te komen.

Sommige mensen vinden dat het referendum een afleidingsmanoeuvre is om de aandacht weg te houden van het corruptieonderzoek naar de machtigste politicus van het land, de sociaaldemocratische partijleider Drachnea. Hij stemt zelf ook voor de grondwetswijziging, "om te voorkomen dat een man straks mag trouwen met een dier", zoals hij zegt.

Europees Hof

Brussel maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen in het land. Deze zomer besliste het Europese Hof van Justitie dat alle EU-landen de rechten van homoparen moeten beschermen, ook als ze het homohuwelijk niet hebben erkend. Het hof deed dat in een zaak die was aangespannen door een Roemeense homoseksueel die in België is getrouwd met een Amerikaanse partner. Ze wilden zich in Roemenië vestigen, maar de Amerikaanse partner mocht het land niet in, omdat zijn huwelijk niet werd erkend.

Om het referendum geldig te kunnen verklaren, moet de opkomst dit weekend minstens 30 procent zijn. De stembureaus sluiten morgenavond om 20.00 uur. De uitslag wordt in de uren daarna verwacht.