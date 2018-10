Roemenië maakt zich onder toeziend oog van Brussel op voor referendum homohuwelijk

Het referendum van komend weekend is een afleidingsmanoeuvre, zeggen ze. Bedoeld om de aandacht weg te houden bij het corruptieonderzoek dat loopt naar de machtigste politicus van het land, de sociaal-democraat Liviu Dragnea. Degene die onderzoek deed werd ontslagen, er zijn wetten in de maak die Dragnea en de zijnen moeten vrijwaren van vervolging en een demonstratie tegen corruptie werd hardhandig neergeslagen.

Analist Sorin Ionita is daarom bang dat het referendum niet eerlijk zal verlopen. "Dragnea heeft dit referendum gebruikt om de conservatieve bevolking te verenigen, zodat ze zich niet boos maken om over andere zaken. Het Europees Parlement en de Europese Commissie moeten de druk opvoeren. De leiders hier kijken naar waar landen als Hongarije en Polen mee weg kunnen komen. Niets doen betekent dat het hier nog erger wordt."

'Verkeerde kant'

Eurocommissaris Frans Timmermans zei vandaag in het parlement dat "het de verkeerde kant opgaat" met Roemenië. Brussel maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen in de Oost-Europese lidstaat. Volgens de Nederlandse eurocommissaris zien we geen stappen vooruit, maar stappen achteruit. "Het is nog niet te laat, de wetten waar we ons zorgen over maken zijn nog niet aangenomen."

Het Europees Parlement debatteerde vandaag in Straatsburg over de situatie in Roemenië. Premier Vasilica Dancila vindt dat de zorgen van Timmermans en het parlement overdreven zijn. "Er wordt veel gesproken over corruptie en de rechtspraak. Dat is allemaal mooi en prachtig, maar er worden bewijzen vervalst voor het bestrijden van die corruptie. Daar hoor ik niemand over", zo sprak ze strijdvaardig.

Timmermans wil graag in gesprek met de Roemeense regering over naleving van de regels, maar waarschuwt dat hij uiteindelijk geen enkel middel onbenut zal laten, zoals bijvoorbeeld een gang naar het Europees Hof van Justitie.