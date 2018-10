Vijf Gouden Kalveren voor Bankier van het Verzet

De Nederlandse oorlogsfilm Bankier van het Verzet is op het Gouden Kalveren-gala uitgeroepen tot beste film. De film was genomineerd voor twaalf Gouden Kalveren en won er vijf. Ook het Kalf voor beste acteur (Jacob Derwig), beste vrouwelijke bijrol (Fockeline Ouwerkerk), beste production design en de publieksprijs voor beste film gingen naar de film van regisseur Joram L├╝rsen.

Het oorlogsdrama over de broers Van Hall (Barry Atsma en Jacob Derwig), die in de Tweede Wereldoorlog het Nederlandse verzet financierden, trok in de bioscopen ruim 400.000 bezoekers.

Postume onderscheiding

Het Gouden Kalf voor beste actrice ging naar Maria Kraakman voor haar hoofdrol in het drama In Blue. Deze film werd ook onderscheiden vanwege de regie (Jaap van Heusden) en het scenario.

Ilse Warringa kreeg het Kalf voor beste actrice in een televisiedrama voor haar rol van juf Ank in De Luizenmoeder. Kees Hulst speelde Hendrik Groen in de serie Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen en kreeg daarvoor het Gouden Kalf voor beste acteur in een televisiedrama. De serie won ook het Kalf voor beste televisiedrama.

Er was een postume onderscheiding voor film editor Wouter van Luijn, die in juli door geweld om het leven kwam tijdens een vakantie op Mallorca. Hij kreeg een Gouden Kalf voor zijn montagewerk in het drama Wij.