Nederlander doodgeslagen op Mallorca

Een 34-jarige Nederlander is op Mallorca overleden nadat hij was aangevallen door een groep van vijf jongeren.

De Nederlandse toerist werd volgens Spaanse media rond 05.00 uur in elkaar geslagen bij een tankstation in de buurt van het vliegveld van de stad Palma de Mallorca. Daar werd hij later bewusteloos gevonden. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden.

Volgens persbureau Europa Press zijn de daders nog voortvluchtig. De Nationale Politie is naar hen op zoek. Het motief van de daders is niet bekend.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is door de Spaanse politie geïnformeerd over de zaak. Het ministerie staat in contact met de familie en biedt ondersteuning waar nodig.