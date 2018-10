Oppositie vindt heroverwegen dividendbelasting niet genoeg

Het besluit van het kabinet om de afschaffing van de dividendbelasting opnieuw te overwegen, gaat oppositiepartijen niet ver genoeg. "Intrekken die maatregel! Nu!", zegt PVV-voorman Wilders op Twitter.

Ook PvdA-leider Asscher vindt het "bizar" dat het "rampzalige plan" niet direct van tafel gaat. "De afgang duurt voort", zegt hij. Volgens hem luistert premier Rutte nog steeds meer naar multinationals dan naar gewone mensen. "De PvdA wil dat die 2 miljard nu geïnvesteerd wordt in Nederland."

GroenLinks-leider Klaver is blij dat het kabinet "eindelijk" inziet dat het afschaffen van de dividendbelasting niet heilig is. "Totale waanzin dat één bedrijf een jaar lang het kabinet gegijzeld hield", vindt hij. "Dit is een overwinning voor de democratie."

'Wees geen marionet'

Partijleider Marijnissen van de SP is ervan overtuigd dat het plan nu van tafel gaat. "De enige vraag is wanneer." Zij vindt het vreemd dat Rutte zegt dat de maatregel niet voor Unilever is bedacht, maar wel wordt heroverwogen als Unilever anders reageert dan gehoopt. Ze roept Rutte op: "Wees geen marionet van de multinationals, maar premier van alle Nederlanders."

SGP-voorman Van der Staaij vindt dat het intrekken van het plan nu onvermijdelijk is. "Door het besluit van Unilever staat vast dat de afschaffing ervan niet doorslaggevend is voor het vestigingsklimaat in Nederland."

Regeringspartijen ChristenUnie en D66 gaan graag maandag de 'heroverwegingsgesprekken' aan: