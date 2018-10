Kabinet gaat dividendbelasting heroverwegen

Het kabinet gaat de afschaffing van de dividendbelasting heroverwegen. Premier Rutte heeft dat bekendgemaakt na de ministerraad.

Het nieuws volgt op de bekendmaking van Unilever vanochtend dat de verhuizing van het hoofdkantoor van Londen naar Rotterdam wordt afgeblazen. Rutte noemde het besluit van Unilever teleurstellend.

Rutte wilde niet zeggen dat de afschaffing van de dividendbelasting nu helemaal van tafel is. "We hebben die maatregel niet voor één bedrijf genomen. Maar de besluiten vandaag van Unilever zijn natuurlijk wel relevant om mee te wegen en dat is aanleiding om af te spreken opnieuw te wegen."

Hele pakket

Het kabinet gaat nu het hele pakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven nog eens tegen het licht houden. Daar maakt de dividendbelasting deel van uit. Voor de heroverweging neemt de coalitie de komende weken de tijd. Rutte wilde niet vooruitlopen op de uitkomst van dat proces.

De premier wilde geen commentaar leveren op de uitspraak van Unilever-topman Polman dat bij het niet doorgaan van de verhuizing de Nederlandse discussie over de dividendbelasting een rol heeft gespeeld. "Dat laat ik aan hem."

Fel protest oppositie

Meteen na de bekendmaking door Unilever vanochtend protesteerde de oppositie opnieuw zeer fel tegen de afschaffing. Volgens de oppositiepartijen heeft het kabinet nu helemaal geen argumenten meer over.

De premier verdedigde de afschaffing steeds door te zeggen dat de maatregel een rol zou spelen voor bedrijven die zich in Nederland willen vestigen of daar willen blijven. Het schrappen van de dividendbelasting was van het begin af aan de meest omstreden maatregel uit het regeerakkoord.