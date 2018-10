Rechter twijfelt aan Poolse rechtsstaat en levert verdachten niet uit

Nederland levert drie Poolse verdachten voorlopig niet uit aan Polen. De Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam, die over uitleveringen beslist, heeft twijfels over het functioneren van de rechtsstaat in het EU-land.

De Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) heeft een aantal omstreden wijzigingen gedaan binnen het rechtssysteem. Veel rechters zijn met pensioen gestuurd en vervangen door magistraten die indirect door de regering zijn geselecteerd. De Internationale Rechtshulpkamer vreest dat de drie Polen, die worden verdacht van drugshandel, moord en mishandeling, hierdoor geen eerlijk proces zullen krijgen.

De Poolse autoriteiten moeten eerst de zorgen van de Nederlandse rechters wegnemen, voordat de verdachten worden uitgeleverd. Om dezelfde reden worden ook Polen die zijn aangehouden in Ierland en Spanje nog niet uitgeleverd.