Is verplicht pensioensparen voor zzp'ers een goed idee?

'Verplicht het niet'

De 40-jarige Yvonne is gastouder en kon lange tijd geen pensioenbedrijf vinden waar ze als zzp'er pensioen kon opbouwen op de manier die zij wilde. "Uiteindelijk heb ik er twee jaar geleden een gevonden waarbij ik mag inleggen wat ik kan missen. Loopt het eens een maandje stroef, dan sla ik over. Zit het eens mee, dan leg ik wat extra in. Ik ben blij met die flexibiliteit."

"Mijn opgebouwde pensioen tot nu toe zou ongeveer 23 euro per maand zijn tot aan mijn dood", zegt ze "Maar ik heb nog 25 jaar om verder te sparen. Ik hoop dat ik tegen die tijd voldoende heb gespaard om dezelfde kwaliteit van leven te hebben als nu."

Verplicht pensioensparen vindt ze te ver gaan. "Ik zou niet weten of ik later rond zou kunnen komen van de voorzieningen die er tegen die tijd zullen zijn. Nu is er AOW, maar hoe zit dat als ik straks te oud word om te werken? Gelukkig heb ik nu een beetje zekerheid. Ik vind niet dat het verplicht moet zijn om pensioen op te bouwen, maar ik vind wel dat iedereen er recht op moet hebben om het te mogen opbouwen."

ZZP Nederland is tegen

Ook de belangenorganisatie ZZP Nederland is tegenstander van een verplichting. "Het is prima als er meer bewustzijn wordt gecreƫerd over wat je als zzp'er kan doen wat betreft pensioensparen", zegt voorzitter Maarten Post. "Maar ga zelfstandig ondernemers niet verplichten."

"Zelfstandigen hebben vaak toch meer eigen vermogen als ze de AOW-leeftijd bereiken", zegt Post. "Werknemers die weinig verdienen, hebben vaak geen enkel vermogen. Dat is een groter probleem. En als het Nibud vindt dat alleen AOW onvoldoende is, dan moeten ze tegen minister Koolmees van Sociale Zaken zeggen dat de AOW verhoogd moet worden."