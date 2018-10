Nibud wil dat iedereen verplicht pensioen opbouwt

Het Nibud wil dat alle werkenden verplicht pensioen gaan opbouwen, ook ondernemers en zzp'ers. Het instituut vreest dat er anders in de toekomst steeds meer ouderen in financieel zwaar weer belanden omdat ze te weinig pensioen hebben opgebouwd. Een systeem waarbij alle werkenden automatisch sparen voor hun pensioen kan dit voorkomen.

Werknemers bouwen nu al automatisch via hun werkgever pensioen op. Voor zzp'ers is de pensioenopbouw een eigen verantwoordelijkheid, en dat vindt het Nibud te veel gevraagd.

Volgens onderzoek van het Nibud komt nu 44 procent van de gepensioneerden die voorheen zelfstandig ondernemer waren moeilijk rond.

Te optimistisch

Heel vaak vinden mensen het lastig zelf voor hun pensioen te sparen. "Mensen zijn vaak te optimistisch en geven het geld liever nu uit dan dat ze het apart zetten voor later. Met die wetenschap is het heel verstandig om mensen te helpen met de opbouw van hun pensioen", zegt Gabriƫlla Bettonville van het Nibud.

Veel ouderen zijn op papier vermogend, maar kunnen daar weinig mee omdat hun geld vastzit in hun huis. Het Nibud wijst erop dat gepensioneerden vaak niet meer willen verhuizen. Bovendien zou er ook te optimistisch gedacht worden over het bedrag dat ze overhouden van de verkoop van hun woning.

Nieuw pensioenstelsel

Er wordt al tientallen jaren gebakkeleid over een nieuw pensioenstelsel. Minister Koolmees is er tot nu toe ook niet in geslaagd een pensioenakkoord tussen werkgevers en vakbeweging te sluiten. Voor een verplichte pensioenopbouw voor iedereen lijkt geen meerderheid te zijn. Werkgeversorganisaties wijzen op de vrijheid van ondernemers om zelf te bepalen waar het inkomen aan wordt uitgegeven.

Volgens het Nibud is deze gedachte dus te optimistisch. "Als er niet iets centraal geregeld wordt, dan is er in de toekomst een grote groep ouderen die moeilijk rond kan komen", waarschuwt Bettonville.