FBI-rapport over Kavanaugh naar Senaat, stemming op komst

De FBI heeft het onderzoek naar de Amerikaanse kandidaat-rechter Brett Kavanaugh afgerond en naar het Witte Huis gestuurd. Ook de Amerikaanse Senaat, die de benoeming van de omstreden Kavanaugh moet goedkeuren, heeft een exemplaar van het rapport gekregen.

De inhoud van het rapport is nog geheim. De bijna honderd senatoren krijgen nu elk een uur de tijd om het ene exemplaar dat voor het Congres is gemaakt om en om te lezen, waarbij steeds wordt gewisseld tussen Republikeinen en Democraten.

De president gaf opdracht naar het onderzoek toen de Republikein Flake dreigde niet voor Kavanaugh te stemmen als aantijgingen van dronkenschap en seksueel wangedrag niet verder onderzocht zouden worden. Een oude bekende van Kavanaugh, Christine Blasey Ford, zei in haar jeugd door hem te zijn misbruikt, daarna volgden nog enkele beschuldigingen.

Interviews

Het is niet duidelijk wat de FBI precies heeft onderzocht. De vrouw die als eerste Kavanaugh beschuldigde, is in ieder geval niet ondervraagd door de agenten. Wel werd er gesproken met mensen die die avond aanwezig waren. Ook sprak de FBI met een tweede vrouw die meldde dat Kavanaugh zijn geslachtsdeel in haar gezicht had geduwd.

Wanneer de Senaat stemt over het lot van Kavanaugh is nog niet bekend. Morgen wordt er besloten of het debat over de kandidaat-rechter wordt afgerond. Als dat gebeurt, kan er op zijn vroegst op zaterdag over zijn benoeming worden gestemd.

Laatdunkend

Volgens het Witte Huis staat er in het rapport niets dat het onmogelijk maakt voor Kavanaugh om een post bij het Hooggerechtshof te bekleden. De president heeft daarom "volledig vertrouwen" dat de Senaat voor zal stemmen. De Republikeinse partij heeft het Amerikaanse hogerhuis een marge van 51 tegen 49 stemmen.

Gisteren liet president Trump zich tijdens een campagnebijeenkomst nog laatdunkend uit over de getuigenis van Ford. "Ik heb maar een biertje gehad - meer herinner ik me niet", kenschetste hij haar emotionele getuigenis van vorige week.

Partijgenoten waarschuwden Trump daarop dat hij Ford niet belachelijk moet maken. "Weerzinwekkend", noemde Flake de typering. "Gewoon fout" en "volledig ongepast" noemden twee andere Republikeinen die hun stem nog moeten bepalen het optreden.

Temperament

Een groep van meer dan duizend hoogleraren Recht heeft inmiddels de Senaat opgeroepen Kavanaugh weg te stemmen. Vooral Kavanaughs vijandige houding en afkeer van verder onderzoek stoot hen tegen de borst.

"We zijn verdeeld over de kwalificaties van rechter Kavanaugh. Maar zijn het erover eens dat hij niet de onpartijdigheid en het temperament heeft om in het hoogste hof van het land te zitten."