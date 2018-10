Facebook labelt LHBT-advertenties als politiek, met blokkade als gevolg

Het systeem van Facebook dat bepaalt of een advertentie een politieke boodschap heeft, blijkt reclame van LHBT-organisaties ook in deze categorie te plaatsen, terwijl ze geen politieke lading hebben. Dat heeft The Washington Post ontdekt.

Zo vertelt de directeur van het LGBT Network, een Amerikaanse non-profitorganisatie, dat het sociale netwerk sinds het voorjaar zo'n vijftien van zijn advertenties heeft geblokkeerd. Hij wilde reclame maken voor onder meer een Pride Parade en een concert op het strand. De krant schrijft dat in dezelfde periode ook andere organisaties met blokkades te maken kregen.

'Het is Orwelliaans'

Een gepensioneerde man uit New York, die een pagina beheert over een historisch homocafé, zegt tegen de Post dat Facebook zoveel advertenties heeft geblokkeerd dat hij is gestopt met het gebruik van de woorden "LGBT" en "gay". "Het is belachelijk", zegt hij. "En Orwelliaans." Dat laatste is een verwijzing naar de roman 1984 van George Orwell, waarin hij een totalitaire overheid beschrijft die de gedachtegang van zijn inwoners probeert te controleren.

De man uit New York stuurde Facebook een mail. Hij kreeg eerst te horen dat zijn advertenties in de categorie politiek vielen, omdat LHBT een burgerrechtenonderwerp is. "Je moet geautoriseerd zijn om reclames te plaatsen met deze inhoud", schreef een Facebook-medewerker. Later kreeg hij een tweede mail waarin Facebook bevestigt dat het LHBT-advertenties beschouwt als politiek getint.

Russische trollen

Het platform hanteert sinds dit voorjaar strengere regels voor advertenties met politieke boodschappen. Dat is het gevolg van misbruik door Russische trollen, die rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 100.000 dollar uitgaven aan reclames met een politieke boodschap. Op die manier probeerden ze de verkiezingen te beïnvloeden.

Wie nu een dergelijke advertentie wil plaatsen, moet zichzelf legitimeren met een rijbewijs of paspoort, zijn huisadres opgeven en de laatste vier cijfers van zijn burgerservicenummer. Gebeurt dat niet, dan wordt de advertentie niet geplaatst.

Filterproces onduidelijk

In een reactie op de berichtgeving zegt Facebook dat het merendeel van de geblokkeerde advertenties onterecht het stempel 'politiek' heeft gekregen. Het platform wilde tegen de krant niet zeggen welke criteria zijn gebruikt. Ook is het onduidelijk in hoeverre een algoritme advertenties labelt of dat een medewerker van het bedrijf dit doet. Wel stelt het bedrijf niet doelbewust LHBT-advertenties te blokkeren.