Russische Facebookaccounts kochten politieke advertenties

Honderden Facebookaccounts die vanuit Rusland werden onderhouden, hebben tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen duizenden politiek getinte advertenties verspreid. De reclame-uitingen waren te herleiden naar 470 niet-authentieke accounts, die Facebook inmiddels heeft verwijderd.

De nep-accounts waren aan elkaar gelieerd en werden waarschijnlijk in Rusland aangemaakt, schrijft chef veiligheid van Facebook Alex Stamos in een blog.

In totaal is voor ongeveer 84.000 euro aan advertenties verspreid. De advertenties gingen niet over de Amerikaanse presidentskandidaten, maar over thema's als homorechten en immigratie.

Onderzoeken

In de VS lopen meerdere onderzoeken naar Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen. Facebook werkt mee aan deze onderzoeken.

De Amerikaanse president Trump heeft de Amerikaanse mediaberichten daarover altijd afgedaan als 'fake news'. Ook zijn Russische ambtgenoot Poetin ontkent dat er sprake is van Russische inmenging.